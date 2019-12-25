Реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания

компанией будет подписан контракт на сумму 932,8 миллиона рублей.

В четверг, 3 сентября, ФГБУ "Государственный музей-заповедник Петергоф" выбрало подрядчика для выполнения второй очереди реставрационных работ Верхнего сада. В аукционе участие приняли только одна компания. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заявку подало ОАО "Специализированное строительное управление - 5". С компанией будет подписан контракт на сумму 932,8 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик должен завершить реставрационные работы на объекте до декабря 2023 года. Ранее эта же компания заключила контракт на первый этап реставрации Верхнего сада за 386 миллионов рублей.

В последний раз комплексная реставрация Верхнего сада проводилась более 50 лет назад.

Фото: Piter.TV