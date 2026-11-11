Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, который кувалдой разбил пирс у Матисова канала

Мужчина был в сильном алкогольном опьянении, ему вызвали скорую.

Вечером 9 ноября росгвардейцы задержали мужчину, который с помощью кувалды и лома пытался повредить пирс на Петергофском шоссе. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером персонал ТЦ увидел, как мужчина бил кувалдой по конструкции причала на берегу Матисова канала, и принял решение воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации.

Около 19:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району задержали нетрезвого 30-летнего гражданина, который с помощью кувалды и лома пытался повредить пирс, расположенный на смотровой площадке неподалеку от ТЦ на Петергофском шоссе.

Так как петербуржец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, росгвардейцы вызвали карету скорой помощи. Медики диагностировали у мужчины признаки алкогольной интоксикации и госпитализировали его.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сумма ущерба устанавливается.

Утром 10 ноября на набережной Мойки неадекватный мужчина напал на сотрудников ДПС.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО