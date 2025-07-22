В Петербурге почтили память Достоевского в 205-ю годовщину со дня его рождения

У могилы писателя в Некрополе мастеров искусств состоялась церемония возложения цветов. Памятные события также прошли во Владимирском соборе и Литературно-мемориальном музее Достоевского.

Сегодня, 11 ноября исполнилось 205 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Главным событием памятной даты стала церемония возложения цветов к могиле писателя в Некрополе мастеров искусств, который находится на территории Александро-Невской лавры. Перед возложением цветов на месте захоронения отслужили заупокойную литию.

Сегодня третий день работы конференции, и только что прошло возложение цветов к памятнику в день рождения Федора Михайловича. Я кандидат исторических наук, но в последнее время занимаюсь историей в литературе. Достоевский — тема моих исследований. Я выступала с докладом о романе "Идиот", о теме смерти и воскресения. Анастасия Дунаева, посетительница церемонии

На церемонии также вспоминали о реставрации места захоронения писателя, которую провели в 2020 году. Инициатором работ по восстановлению надгробного памятника и благоустройству могилы выступил фонд Грачья Погосяна. Этот проект стал первым шагом в большой программе инициатив, направленных на сохранение памяти о Достоевском.

В 2019 году я обратился в Комитет по культуре и к губернатору, и они поддержали эту идею, что в наше время очень важно, когда частные инициативы поддерживают государственные деятели. Мне дали возможность взять на себя реставрацию места захоронения Федора Михайловича Достоевского. Грачья Погосян, президент фонда, инициатор реставрации места захоронения Ф. М. Достоевского

Еще одним событием юбилейного дня стала панихида во Владимирском соборе, прихожанином которого был Федор Михайлович. День рождения писателя отметили и в Литературно-мемориальном музее классика. Для посетителей организовали бесплатный вход, экскурсии по квартире писателя и возможность познакомиться с литературными экспозициями. Также с 9 по 11 ноября проходила Международная конференция " Достоевский и мировая культура", в которой приняли участие исследователи из России, Беларуси, Казахстана, Китая и других стран. За три дня было представлено более 60 докладов, посвященных произведениям, биографии и литературному наследию Достоевского.

Все памятные мероприятия стали частью большой программы, посвященной жизни и творчеству одного из самых известных русских писателей.

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV