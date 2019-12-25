В августе на Невском проспекте введут ограничения движения

Последний капитальный ремонт дорожного покрытия на данном участке состоялся в 2018 году.

В августе в Петербурге временно ограничат автомобильное движение на Невском проспекте, где будет проводиться реконструкция участка от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) подтвердила, что последний капитальный ремонт дорожного покрытия на данном участке состоялся в 2018 году.

Ранее мы сообщили о том, что масштабный ремонт на Каменноостровском проспекте стартует 7 июля. Уже с 7 июля рабочие займутся заменой бордюрных камней на отрезке между набережной реки Большая Невка и улицей Куйбышева.

Также специалистам предстоит провести фрезеровочные работы, обустроить новое покрытие, отремонтировать отдельные участки тротуара и нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов.

Фото: ГАТИ