Масштабный ремонт на Каменноостровском проспекте стартует 7 июля

Рабочие займутся заменой бордюрных камней на отрезке между набережной реки Большая Невка и улицей Куйбышева.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга проинформировала, что на участке от Троицкого моста до набережной реки Большая Невка длиной около 3,5 км начнут укладывать более 80 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на дорогах и пешеходных зонах. Работы пройдут поэтапно, сообщается в релизе комитета.

Уже с 7 июля рабочие займутся заменой бордюрных камней на отрезке между набережной реки Большая Невка и улицей Куйбышева.

Также специалистам предстоит провести фрезеровочные работы, обустроить новое покрытие, отремонтировать отдельные участки тротуара и нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты выполнили инъектирование бутовой кладки в ходе ремонта на Эрмитажном и Прачечном мостах.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга