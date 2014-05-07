Специалисты выполнили инъектирование бутовой кладки в ходе ремонта на Эрмитажном и Прачечном мостах

На Эрмитажном мосту также выполнена гидроизоляция дорожного полотна и арочной части, произведена замена бетонного слоя дорожного покрытия и укладка свежего асфальтового покрытия.

Специалисты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сегодня сообщили о завершении очередного этапа реставрации на Эрмитажном и Прачечном мостах, где были проведены работы по инъекционному уплотнению каменной кладки – специальным раствором заливались имеющиеся пустоты и трещины между булыжниками.

На Эрмитажном мосту также выполнена гидроизоляция дорожного полотна и арочной части, произведена замена бетонного слоя дорожного покрытия и укладка свежего асфальтового покрытия. Были восстановлены поврежденные гранитные элементы стенки свода, установлено новое ограждение, плиточные покрытия тротуара и ступеней.

Что касается Прачечного моста, здесь обновлено асфальтовое покрытие дорожного полотна вблизи тротуара, осуществлён ремонт и частичная замена гранитных блоков тротуаров, парапетных сооружений, бордюрных камней и лестничных маршей. После завершения основных этапов реставрации предусмотрены монтаж декоративных металлических экранов фасада.

На прилегающем участке Дворцовой набережной протяжённостью 1150 метров уже обустроена новая ливневая канализационная система, положено современное асфальтовое покрытие. Произведён ремонт и восстановление брусчатых плит и парапетных конструкций, завершены работы по монтажу обновлённых гранитных компонентов наклонных спусков.

Каждому отдельному камню присвоен индивидуальный номер, позволяющий точно определить его местоположение и установить на исходное место после завершения реставрации. В ситуации, когда состояние элемента не позволяет провести восстановление, производится его замена. Следующим этапом на набережной станет установка недостающих фрагментов гранитных облицовочных элементов и заделка швов.

Ранее мы сообщили о том, что на Пулковском шоссе к 2027 году планируют построить развязку.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга