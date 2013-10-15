На Пулковском шоссе к 2027 году планируют построить развязку

Заявку на участие в тендере можно подать до 15 апреля.

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на возведение крупной дорожной развязки в южной части города. Подрядчику предстоит построить двухуровневую транспортную инфраструктуру в районе пересечения Пулковского шоссе с Порховской улицей.

Стартовая цена контракта составляет 4,7 миллиарда рублей. Согласно техническому заданию, все работы должны быть завершены к 3 ноября 2027 года. В состав проекта войдут: участок Порховской улицы протяженностью около 1 км, Себежский переулок, Идрицкая улица, 100-метровый путепровод через железнодорожные пути.

Новая инфраструктура обеспечит транспортную доступность для жилого комплекса "Московский". Компании, желающие принять участие в тендере, могут подать заявки до 15 апреля 2025 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что Кировско-Выборгская линия петербургского метро будет продлена до аэропорта Пулково с дальнейшим развитием в сторону "Экспофорума" и музеев Царского Села.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга