Метро Петербурга продлят до аэропорта Пулково и Царского Села

В ближайшее время городские власти рассмотрят градостроительную документацию.

Кировско-Выборгская линия петербургского метро будет продлена до аэропорта Пулково с дальнейшим развитием в сторону "Экспофорума" и музеев Царского Села. Соответствующее заявление сделал губернатор Александр Беглов во время встречи с советником президента РФ Игорем Левитиным.

В ближайшее время городские власти рассмотрят градостроительную документацию на первый участок продления за станцией "Проспект Ветеранов". Параллельно продолжается строительство новой Красносельско-Калининской линии, которая возьмет на себя нагрузку от будущего терминала высокоскоростной магистрали.

Губернатор также сообщил о масштабном обновлении подвижного состава метрополитена. За последние три года в город поступило 240 новых вагонов, в том числе недавно введенный в эксплуатацию 30-й восьмивагонный состав модели "Балтиец". Всего Петербург получит 950 таких современных вагонов, что составит около половины всего вагонного парка.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый поезд прошёл по новой Красносельско-Калининской линии.

Фото: Смольный