Первый поезд прошёл по новой Красносельско-Калининской линии

В состав пускового комплекса войдут станции: "Юго-Западная", "Путиловская" и "Нарвская" (с пересадкой на красную линию).

В ночь на пятницу по строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена совершил первый пробный проезд специальный хозяйственный поезд. Состав из мотовозов и платформ преодолел участок от станции "Нарвская" до "Юго-Западной" с промежуточной остановкой на "Путиловской", сообщает "Метрострой Северной Столицы".

Технический состав доставил трансформаторное оборудование для организации электроснабжения. Рейс подтвердил готовность тоннелей к началу комплексных испытаний. Это важный этап перед запуском движения пассажирских поездов

Первый участок так называемой "коричневой" ветки протяженностью около 10 км планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее Piter.TV показывал видео со стеклянным куполом над вестибюлем "Юго-Западной".

Видео: Telegram / Метрострой Северной Столицы