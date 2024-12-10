Появилось видео со стеклянным куполом над вестибюлем "Юго-Западной"

Такое решение обеспечит естественное освещение в дневное время.

Компания "Метрострой Северной столицы" опубликовала кадры с остеклением купола вестибюля строящейся станции метро "Юго-Западная". Видео с впечатляющим прозрачным потолком появилось в официальном Telegram-канале предприятия.

Особенности конструкции: стеклянный купол полностью накрывает атриум наземного вестибюля. Такое решение обеспечит естественное освещение в дневное время. Вестибюль разместят на первом этаже административного здания метрополитена.

Напомним, "Юго-Западная" станет конечной станцией первой очереди Красносельско-Калининской линии. Она расположится за станцией "Путиловская" на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. По планам, станция должна принять первых пассажиров уже в текущем году. Её ввод в эксплуатацию улучшит транспортную доступность.

Ранее Piter.TV сообщал, что прибыль петербургского метро выросла на 2,8 млрд рублей.

Видео: Telegram / Метрострой Северной столицы