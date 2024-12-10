На станции метро “Юго-Западная” в Петербурге завершается монтаж фасадов

Работы идут по графику.

На станции метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии в Петербурге близится к завершению монтаж фасадов. Об этом сообщает Telegram-канал "Подземник".

В настоящее время специалисты занимаются установкой стеклянного фальш-фасада на части здания, выходящей на перекресток проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

Напомним, что "Юго-Западная" — одна из станций строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что отремонтированная "Удельная" откроется для петербуржцев весной.

Фото: Telegram-канал "Подземник"