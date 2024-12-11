Отремонтированная "Удельная" откроется для петербуржцев весной

На станции выполнен комплекс гидроизоляционных работ, ведется ремонт четырех эскалаторов.

В Петербурге ход работ по капитальному ремонту станции метро "Удельная" 13 февраля проинспектировали вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев и начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

Отмечается, что "Удельная" откроет двери для пассажиров уже весной.

Сегодня мы видим значительный прогресс: завершены гидроизоляционные работы, идут обновление инженерных сетей, модернизация систем безопасности, а исторический облик вестибюля восстанавливается с особым вниманием к деталям. Все работы направлены на то, чтобы станция стала еще более комфортной и безопасной для горожан. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

На станции выполнен комплекс гидроизоляционных работ, ведется ремонт четырех эскалаторов, а в вестибюле – замена дефектных участков плит перекрытия. Кроме того, идут работы по облицовке участка фасадных стен вестибюля керамической плиткой зеленого цвета типа "Кабанчик" для воссоздания исторического облика. В настоящее время начат монтаж витражных конструкций.

Помимо этого, ведется замена инженерных коммуникаций, в том числе – водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, сети связи и электроснабжения, системы пожарной безопасности.

Напомним, "Удельная" закрылась 1 июня 2024 года.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга