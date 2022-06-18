Прибыль петербургского метро выросла на 2,8 млрд рублей

Несмотря на положительную финансовую динамику, метрополитен по-прежнему остается зависимым от бюджета.

ГУП "Петербургский метрополитен" в 2024 году значительно увеличил свою чистую прибыль — она составила 4 млрд рублей, что на 2,8 млрд больше, чем годом ранее. Выручка предприятия также выросла на 10% и достигла рекордных 66,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ежегодной финансовой отчётности перевозчика, с которыми ознакомился "Деловой Петербург".

Несмотря на положительную финансовую динамику, метрополитен по-прежнему остается зависимым от бюджета. В 2024 году на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам было выделено 36 млрд рублей субсидий, еще 4,6 млрд направили на оплату лизинга. В целом объем господдержки увеличился на 10% по сравнению с 2023 годом.

Средняя зарплата сотрудников метро в 2024 году составила более 100 тысяч рублей, а расходы на оплату труда выросли до 22,7 млрд рублей. В то же время численность персонала немного сократилась — на 144 человека, до 17 358 сотрудников.

Среди крупных статей расходов метро — оплата электроэнергии, на которую в 2024 году потратили 5 млрд рублей. Также увеличилась стоимость активов метрополитена, что может быть связано с открытием новой станции "Горный институт". На конец года баланс предприятия составил 576 млрд рублей, что на 7% выше показателей 2023 года.

Фото: Piter.tv