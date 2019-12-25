На "Юго-Западной" в Петербурге завершаются отделочные работы

Закончена отделка кассового зала природным камнем, также смонтировано стеклянное панно над эскалаторами.

На строящейся станции метро "Юго-Западная" в Петербурге завершаются отделочные работы. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает портал "Строительный Петербург" 22 мая.

Закончена отделка кассового зала природным камнем, также смонтировано стеклянное панно над эскалаторами. А еще установлены сами эскалаторы и их балюстрады, на которых разместили светильники. В общей сложности использовали 64 тонны металлических ферм перекрытия над кассовым залом. На конструкции крепится декоративный потолок, его дополняют тонкими светильниками, расходящимися от центра к граням внутреннего пространства. Кроме того, размещена навигация для будущих пассажиров.

Почти готов внешний контур шестиэтажного здания, завершен монтаж металлоконструкций и остекления фальш-фасада. Смонтирован стеклянный купол атриума на вершине, завершается устройство кровли. Близятся к окончанию и работы по размещению инженерных систем здания.

В марте по тоннелю Красносельско-Калининской линии прошел первый технический состав. Он преодолел путь от "Нарвской" до "Юго-Западной" и доставил необходимое трансформаторное оборудование.

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Фото: Piter.TV