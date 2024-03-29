Ремонт траволаторов на "Спортивной" обойдется в 280 млн рублей

Два траволатора починят до августа, оставшиеся два – до конца текущего года.

В ГУП "Петербургский метрополитен" ищут подрядчика на капитальный ремонт траволаторов Orinoco FS985 на станции "Спортивная". Максимальная стоимость работ – 280 млн рублей, сообщается на портале госзакупок 21 мая.

Ремонт планируется в два этапа. Два траволатора починят до августа, оставшиеся два – до конца текущего года. По информации "Фонтанки", работы не повлияют на вестибюли и пассажиров, поскольку будут задействованы резервные траволаторы.

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт эскалатора на "Площади Ленина" изменит режим работы вестибюля №1. По рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:20 до 19:00 – ограничен. А 21 и 22 июня его полностью закроют. Работы завершат к 1 августа, получится пользоваться вестибюлем №2.

Фото: Piter.TV