"Ъ": с 1 сентября в России могут остановить эскалаторы и траволаторы в ТЦ

Союз торговых центров России описал проблему Ростехнадзору.

Ростехнадзор рассматривает обращение Союза торговых центров России из-за возможной остановки траволаторов и эскалаторов по стране с 1 сентября в связи с новыми правилами технического освидетельствования. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Коммерсантъ". В газете написали о том, что с начала осени 2025 года владельцы торговых центров (ТЦ) и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию подъемников для маломобильных граждан, эскалаторов и траволаторов. Формально владельцы ТЦ должны приостановить их деятельность из-за невозможности провести техническое освидетельствование объектов по новым правилам. Авторы статьи указали, что со вступлением новых норм прежняя система аттестации организаций, проводящих такое освидетельствование, была отменена, а новая все еще не появилась.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. текст публикации со ссылкой на письмо организации

Участники российского внутреннего рынка предложили для решения возникшей проблемы ввести переходный период. Он может продлиться, по их задумке, например, до 1 сентября 2027 года. До указанного срока освидетельствование оборудования можно будет проводить по старым правилам, а Ростехнадзор при этом получит возможность создать новые требования. Сейчас такие предложения обсуждаются.

В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах.

Фото: Piter.tv