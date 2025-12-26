На "Спортивной" произошла внеплановая остановка эскалатора

Вестибюль №2 закрывали примерно с 12:29 до 12:31, он работал только на выход.

На станции "Спортивная" днем 17 февраля произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

Вестибюль №2 закрывали примерно с 12:29 до 12:31, он работал только на выход. В обычном режиме был доступен вестибюль №1.

В 12:31 станция "Спортивная" работает в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

