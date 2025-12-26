  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "Спортивной" произошла внеплановая остановка эскалатора
Сегодня, 12:35
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На "Спортивной" произошла внеплановая остановка эскалатора

0 0

Вестибюль №2 закрывали примерно с 12:29 до 12:31, он работал только на выход.

На станции "Спортивная" днем 17 февраля произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Вестибюль №2 закрывали примерно с 12:29 до 12:31, он работал только на выход. В обычном режиме был доступен вестибюль №1. 

В 12:31 станция "Спортивная" работает в обычном режиме. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее мы рассказывали о том, что до 20 марта изменен режим работы вестибюля станции "Балтийская". Продлевается капитальный ремонт эскалатора. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: спортивная, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии