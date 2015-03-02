Эскалатор на "Юго-Западной" остановился в день открытия станции метро

На новой станции петербургского метро сработала система безопасности.

В первый день после открытия станции метро "Юго-Западная" в Санкт-Петербурге была зафиксирована остановка эскалатора из-за срабатывания системы безопасности.

На станции метро "Юго-Западная", открытой для пассажиров в рамках расширения Кировско-Выборгской линии, в первый день эксплуатации произошла нештатная ситуация. В ходе работы станции автоматически остановился один из эскалаторов. Причиной срабатывания системы безопасности стал штатив для видеокамеры, принадлежащий одному из телевизионных каналов. Предмет застрял между ступенями эскалатора, что привело к автоматической остановке оборудования. После этого был задействован резервный механизм, предусмотренный проектом станции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал произошедшее, отметив корректную работу инженерных систем. По его словам, "оперативная реакция механизмов и систем управления продемонстрировала высокий уровень готовности станции к возможным чрезвычайным ситуациям". Также глава города подчеркнул значение открытия станций "Юго-Западная" и "Путиловская" для транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Он поблагодарил представителей средств массовой информации, действия которых позволили на практике проверить работоспособность системы безопасности нового объекта.

Станции "Юго-Западная" и "Путиловская" были введены в эксплуатацию в декабре и стали частью программы развития метрополитена Санкт-Петербурга.

Также в Петербурге стартует подготовка к строительству трамвайной линии Шушары – Колпино.

