В Петербурге стартует подготовка к линии Шушары–Колпино

С упором на скоростное движение.

В Петербурге подтвердили планы строительства скоростной трамвайной линии от Шушар до Колпино, проект находится в стадии подготовки градостроительной документации.

Во время прямой линии с жителями губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что город приступил к реализации проекта скоростного трамвая, который должен связать станцию Шушары и Колпино. Он отметил, что соглашение о маршруте было подписано на ПМЭФ, и сейчас разрабатывается необходимая градостроительная документация.

Новая линия будет выполнена по аналогии с проектом скоростного трамвая от Купчино до Славянки. Первую часть этой ветки — до Шушар — планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Вторая очередь до Славянки запланирована на 2026 год.

Губернатор подчеркнул, что город делает ставку на развитие трамвайной сети. В планах — обновление путей, ремонт парков и строительство новых линий. Напомнил он и о недавнем завершении реконструкции трамвайного парка №7, открытого ещё в 1930-х. Следующим объектом подготовки к обновлению станет парк №3 на Петроградской стороне.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)