Две новые станции метро на Красносельско-Калининской линии открыли в Петербурге

В Петербурге 26 декабря состоялась церемония открытия двух новых станций метро — "Юго-Западной" и "Путиловской", ставших стартовым участком будущей шестилетней ветки — Красносельско-Калининской ("коричневой"), сообщает корреспондент Piter.TV

На открытии губернатор города Александр Беглов объявил, что новая линия протяженностью 10 километров включает тоннельные переходы глубиной до 55 метров. Руководитель Метростроя Северной столицы Дмитрий Васильев добавил, что строительство далее продлится в направлении станции "Каретная". Уже сейчас там ведутся работы четырьмя горнопроходческими щитами. В ближайшие годы планируется ввод четырех новых станций: "Боровая", "Каретная", "Броневая" и "Заставская", которые откроются ориентировочно к 2030 году.

Строить метро в Петербурге всегда было сложно. Нужно было проход делать на самой большой глубине. Но наши метростроители с этим справились. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Всего на сегодняшний день на стройплощадках петербургского метро действуют пять горнопроходческих комплексов. Вскоре начнется работа еще одного, однако Беглов не указал конкретно, на каком участке будет введен в эксплуатацию новый щит.

Станция "Юго-Западная" расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Ее вестибюль представляет собой шестиэтажное сооружение с большим стеклянным куполом. Внутреннее пространство украшено витражным панно работы преподавателя Герценовского университета Геннадия Яндыганова, выполненным в цветах бордо, синий, серый и голубой. Интерьер дополнен гранитной облицовкой стен и полов, а также современной системой освещения и платформенными дверьми.

Вторым объектом открытия стала станция "Путиловская", расположенная вблизи улицы Васи Алексеева. Оформление вестибюля символизирует историю Путиловского завода, отображая промышленное производство и металлургию. Материал отделки — сибирский гранит и амфиболит, которыми покрыты полы и стены. Платформа оснащена платформными раздвижными дверями и светодиодным освещением. "Путиловская" дополнительно соединена пересадочным узлом с существующей станцией "Кировский завод" красной линии метро.

Фото и видео: Piter.TV