Цены на проезд в общественном транспорте в Петербурге могут вырасти на 10% с 1 января

Стало известно, что с 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге планируют повысить тарифы на проезд в городском транспорте. Несмотря на общее повышение, использование транспортной карты "Подорожник" позволит сэкономить.

По информации из Комитета по тарифам Петербурга, рассматривается вариант увеличения стоимости проезда следующим образом: стоимость одноразового электронного жетона в метрополитене возрастёт до 95 рублей (плюс 9 рублей), разовая поездка на наземном транспорте обойдется в 88 рублей (плюс 8 рублей), а одна поездка по карте "Подорожник" как в метро, так и на наземном транспорте будет стоить 66 рублей (плюс 6 рублей).

Кроме того, Комитет предполагает изменение тарифов для Единого проездного документа на базе карты "Мир". Если предложение утвердят, то стоимость поездок по этому документу с 1 января составит 66 рублей (плюс 6 рублей). Пересадки в течение часа будут организованы следующим образом: первый билет обойдётся в 66 рублей, второй — в 14 рублей, третий — бесплатно. Цена единой поездки продолжительностью до 90 минут на трамвай, автобус, троллейбус и метро увеличится до 106 рублей.

Пользование картой "Подорожник" всё равно окажется выгоднее московского варианта с использованием биометрической идентификации: в столице минимальный тариф со 2 января 2026 года вырастет до 71 рубля, в то время как в Питере проезд по "Подорожнику" останется на уровне 66 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV