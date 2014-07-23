В связи с продлением работ по капитальному ремонту эскалатора до 20 марта изменен режим работы вестибюля станции метро "Балтийская". Об этом сообщили в Комитете по транспорту.
Режим работы:
– с 08:10 до 09:20 вход в вестибюль закрыт;
– с 17:00 до 19:00 – ограничен.
При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.
На период ремонта пассажиры могут воспользоваться соседними станциями метро, до которых можно доехать наземным транспортом:
– До станции "Технологический институт" — на автобусе № 71 или троллейбусах №№ 3, 8;
– До станции "Нарвская" — на автобусе №205.
В Петербурге впервые за 17 лет открыли новую ветку метро: "Строительный Петербург" рассказал, как шло строительство.
Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все