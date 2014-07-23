Продлеваются работы по капремонту эскалатора.

В связи с продлением работ по капитальному ремонту эскалатора до 20 марта изменен режим работы вестибюля станции метро "Балтийская". Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Режим работы:

– с 08:10 до 09:20 вход в вестибюль закрыт;

– с 17:00 до 19:00 – ограничен.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.

На период ремонта пассажиры могут воспользоваться соседними станциями метро, до которых можно доехать наземным транспортом:

– До станции "Технологический институт" — на автобусе № 71 или троллейбусах №№ 3, 8;

– До станции "Нарвская" — на автобусе №205.

