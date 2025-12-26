Эскалатор зажевал руку трехлетней девочки на станции метро "Площадь Ленина"

В Петербурге трехлетняя девочка пострадала при подъеме на эскалаторе в метрополитене. Инцидент произошел вечером 18 марта на станции "Площадь Ленина". Ребенка срочно доставили в клинику Педиатрического университета. Подробности сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Мать пострадавшей рассказала, что они возвращались домой и поднимались по эскалатору. Дочка присела на ступеньку, а затем резко отдернула руку. Женщина мгновенно поняла, что произошло. Рука ребенка попала в зазор между движущейся лентой и неподвижной частью балюстрады, где находятся защитные щетки. Мать перевязала руку платком, и они поднялись наверх, где обратились к дежурной по станции. Та вызвала бригаду скорой помощи.

Женщина призналась, что случившееся стало для нее полной неожиданностью, так как дочь часто каталась на эскалаторах в метро и торговых центрах и проблем никогда не возникало.

История завершилась благополучно. Врачи диагностировали у девочки рваные раны пальцев левой руки. Ей провели ревизию раны, первичную хирургическую обработку и наложили швы. Состояние маленькой пациентки оценивается как стабильное. В настоящее время она получает антибактериальную терапию.

