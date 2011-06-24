  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вход на станцию метро "Площадь Ленина" закрыли из-за поломки эскалатора
Сегодня, 14:35
53
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Вход на станцию метро "Площадь Ленина" закрыли из-за поломки эскалатора

0 0

Пассажиров пустили только на выход.

В Петербурге 19 сентября временно закрыли вход в вестибюль 1 станции метро "Площадь Ленина" из-за непредвиденной остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

По имеющимся данным, во время инцидента станция продолжала функционировать, но пассажиров выпускали только на выход. Второй вестибюль оставался доступен в штатном режиме и принимал всех пассажиров.

Позже метрополитен уточнил, что неисправность устранили и вестибюль 1 снова начал работать на вход.  

Ранее на Piter.TV: в петербургском метро завершили первые масштабные тесты системы биометрии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, площадь ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии