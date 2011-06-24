Вход на станцию метро "Площадь Ленина" закрыли из-за поломки эскалатора

Пассажиров пустили только на выход.

В Петербурге 19 сентября временно закрыли вход в вестибюль 1 станции метро "Площадь Ленина" из-за непредвиденной остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

По имеющимся данным, во время инцидента станция продолжала функционировать, но пассажиров выпускали только на выход. Второй вестибюль оставался доступен в штатном режиме и принимал всех пассажиров.

Позже метрополитен уточнил, что неисправность устранили и вестибюль 1 снова начал работать на вход.

Фото: Piter.TV