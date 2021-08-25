В петербургском метро завершили первые масштабные тесты системы биометрии

Испытания распознавания лиц в метро Петербурга показали стабильную работу системы.

На трех станциях метро Санкт-Петербурга прошли первые масштабные испытания системы распознавания лиц, которая показала устойчивую работу даже в часы пик, сообщает "Петербургский дневник".

В петербургском метрополитене подвели итоги первых крупных испытаний системы биометрии. Тестирование прошло на станциях "Гостиный двор", "Новочеркасская" и "Приморская". Во время проверок специалисты оценивали параметры освещенности, работу оборудования при высокой загруженности, корректность цветопередачи и пропускную способность турникетов.

По сравнению с мартовскими тестами система стала работать быстрее и показала стабильность даже в часы пик. Оборудование корректно функционировало как при ярком свете, так и при приглушенном освещении. Отмеченные незначительные задержки в системе планируется устранить совместно с банками-партнерами. Ключевым преимуществом технологии является возможность прохода через турникеты без использования карт и мобильных устройств.

Сейчас специалисты анализируют собранные данные для подготовки следующего этапа внедрения биометрии в метрополитене.

Фото: Комитет по транспорту г. Санкт-Петербурга