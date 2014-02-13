На коричневой ветке метро наполовину смонтировали новый тоннелепроходческий щит "Вера"

В 2023 году "Метрострой Северной Столицы" заказал на "Обуховском заводе" два новых тоннелепроходческих комплекса, а также два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра.

Метростроители Петербурга наполовину смонтировали новый тоннелепроходческий комплекс диаметром 5,6 м, изготовленный "Обуховским заводом". Работы ведутся в стартовой шахте на новом отрезке Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка) на глубине более 60 метров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2023 году "Метрострой Северной Столицы" заказал на "Обуховском заводе" два новых тоннелепроходческих комплекса, а также два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Два проходческих щита диметром 5,6 м были изготовлены в срок и отгружены метростроителям. Один из щитов и устанавливается сейчас на новом отрезке второй очереди "коричневой" линии.

В 2025 году в Петербурге войдет в строй первый участок Красносельско-Калининской линии, включающий станции "Юго-Западная", "Путиловская" и пересадочный узел на Кировско-Выборгскую линию.

Метростроители уже выбрали имя для нового щита – "Вера". В Санкт-Петербурге он составит компанию работающему на Невско-Василеостровской линии двухпутному проходческому комплексу "Надежда".

После окончания монтажа щит "Вера" направится навстречу проходческим механизмам, уже задействованным на участке от станции "Путиловская" до станции "Каретная" ("Обводный канал-2") в тестовом режиме.

Фото: Piter.tv