В Петербурге запустили тоннелепроходческий комплекс для строительства второй нитки газопровода под Невой

Строительство седьмого комплекса стартовало ещё в ноябре прошлого года с запуска специального щита для прокладки первой нити.

Газопровод высокого давления, расположенный под Невой в направлении проспектов Обуховской обороны и Малоохтинского, стал седьмым участком магистрального трубопровода Восточного коридора, подлежащим модернизации.

Как информировал сегодня Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, запланировано обновление семи зон магистрального газопровода, пять из которых уже успешно реконструированы.

Строительство седьмого комплекса стартовало ещё в ноябре прошлого года с запуска специального щита для прокладки первой нити. Сейчас идёт активное сооружение второго подземного туннеля с использованием специализированного тоннелепроходческого комплекса.

Реконструкционные работы синхронизируют с сооружением подводного перехода газопровода через залив Невской губы на территорию Васильевского острова. Завершение проектов намечено на конец 2026 года, после чего планируется сформировать замкнутый контур высоконапорных газопроводов в распределительной сети города.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге и Ленобласти проведут 72 гидравлических испытания.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга