За неделю в Петербурге и Ленобласти проведут 72 гидравлических испытания

Узнать, входит ли ваш адрес в список зон, подлежащих проверке, можно на официальном портале городского комитета по энергетике в соответствующем разделе, а также на ресурсах крупнейших компаний-поставщиков тепла.

С 23 по 27 июня специалистами будут проведены гидравлические испытания на 72 участках тепловой сети сразу в нескольких регионах Петербурга и Ленобласти.

Гидравлические проверки являются ключевым этапом подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов. Их цель заключается в выявлении уязвимых участков теплотрасс, что позволяет предотвратить возможные аварии и отключения горячего водоснабжения и отопления зимой. Всего за летний сезон предстоит обследовать около 10 тысяч километров магистральных трубопроводов и выполнить профилактический ремонт более тысячи источников подачи тепла.

Так, специалисты АО "ТЭК СПб" запланировали проверку 29 участков в различных районах северной столицы и пригородах: Колпинском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Московском, Красногвардейском, Красносельском, Пушкинском, а также в Гатчинском районе Ленинградской области.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет диагностику трех крупных магистралей в Московском, Фрунзенском и Невском районах.

Компания ООО "Петербургтеплоэнерго" проведет испытания на 30 объектах в Курортном, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах города.

Фирма ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" займётся проведением десяти проверок в Петроградском, Пушкинском, Красногвардейском, Приморском, Фрунзенском и Московском районах.

Во время тестов рабочие повышают давление в трубопроводах на 25%, одновременно снижая температуру теплоносителя до безопасного уровня в 40 градусов Цельсия.

Узнать, входит ли ваш адрес в список зон, подлежащих проверке, можно на официальном портале городского комитета по энергетике в соответствующем разделе, а также на ресурсах крупнейших компаний-поставщиков тепла.

Любые признаки повреждений на коммуникациях (например, парение, утечка жидкости, провалы почвы) необходимо незамедлительно передавать диспетчерам по номерам телефонов 112 или 004.

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Фото: Комитет по энергетике