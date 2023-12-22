Летом у станций метро "Чкаловская", "Спортивная" и "Зенит" появятся крытые велопарковки

Велопарковки установят к 1 сентября.

У станций метро "Чкаловская", "Спортивная" и "Зенит" летом появятся крытые велопарковки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

Контракт на выполнение работ уже подписали. Велопарковки появятся к 1 сентября. Как отметил глава Петроградского района Владимир Омельницкий, сейчас решается вопрос установки оборудования раньше запланированного срока.

В Петроградском районе протяженность веломаршрутов уже составила 23,6 км. Они проложены, в том числе на Крестовском острове, на набережной реки Карповки. Пресс-служба администрации Петроградского района

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