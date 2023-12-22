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Велосипедист попал под колеса фуры в Невском районе
Сегодня, 11:37
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Велосипедист попал под колеса фуры в Невском районе

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ДТП произошло на улице Грибакиных.

В Невском районе фура сбила велосипедиста. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам прохожих, большегруз подмял велосипед под себя. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. 

Инцидент произошел сегодня, 4 марта, на Грибакиных. По словам комментаторов, пешеходные переходы на данном участке установлены неудачно. Возможно, автомобилист не заметил человека на двухколесном транспорте.

Авария заблокировала движение по улице Грибакиных. Автобусы № 189, 327 временно не будут подъезжать к "Пролетарской", сообщили в tg-канале "Организатор перевозок". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Максим Козлов)

Теги: дтп с велосипедистом, дтп с фурой, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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