Велосипедист попал под колеса фуры в Невском районе

ДТП произошло на улице Грибакиных.

В Невском районе фура сбила велосипедиста. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам прохожих, большегруз подмял велосипед под себя. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Инцидент произошел сегодня, 4 марта, на Грибакиных. По словам комментаторов, пешеходные переходы на данном участке установлены неудачно. Возможно, автомобилист не заметил человека на двухколесном транспорте.

Авария заблокировала движение по улице Грибакиных. Автобусы № 189, 327 временно не будут подъезжать к "Пролетарской", сообщили в tg-канале "Организатор перевозок".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Максим Козлов)