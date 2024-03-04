ДТП с фурой на Московском шоссе: задерживаются пять автобусов

Медики госпитализировали водителя в тяжёлом состоянии.

В четверг утром серьёзное ДТП произошло на Московском шоссе. Из-за пробки автобусы пяти маршрутов следуют с опозданием от 30 минут. Как сообщили в "Организаторе перевозок", задержки коснулись маршрутов № № 179, 192, 196, 197 и 388.

Авария произошла в посёлке Шушары на Московском шоссе, 165с1. По данным "78", "ГАЗель" столкнулся с фурой. В результате у первой машины полностью разбита передняя часть и выбито стекло.

На подъезде к месту ДТП образовался небольшой затор, автомобилстам приходиться его объезжать. Медики госпитализировали водителя "ГАЗели" в тяжёлом состоянии. На месте продолжают работать сотрудники ДПС.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе произошла массовая авария, пострадали три человека.

Фото: Piter.TV