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На трассе "Вологда — Новая Ладога" столкнулись фура и легковушка

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По словам свидетелей, в аварии погиб водитель легковушки. Кроме того, пострадал ребенок.

Сегодня днем, 6 ноября, на трассе  А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошла авария с участием фуры и легковой машины. Об этом сообщили очевидцы в группе  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Автомобили столкнулись в 14:30. ДТП произошло в сторону Волхова. На данный момент устанавливается информация о пострадавших. 

По словам свидетелей, в аварии погиб водитель легковушки. Кроме того, пострадал ребенок.

В результате удара погибли водитель, он вылетел на дорогу, и пассажир, сидевший впереди. В  больницу доставлены ребенок и взрослый с заднего сиденья легковой.

Очевидец, Ксения Бельская

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: волхов, дтп с фурой, столкнулись фура и легковушка, трасса вологда новая ладога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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