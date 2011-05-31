На трассе "Вологда — Новая Ладога" столкнулись фура и легковушка

Сегодня днем, 6 ноября, на трассе А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошла авария с участием фуры и легковой машины. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".
Автомобили столкнулись в 14:30. ДТП произошло в сторону Волхова. На данный момент устанавливается информация о пострадавших.
По словам свидетелей, в аварии погиб водитель легковушки. Кроме того, пострадал ребенок.
В результате удара погибли водитель, он вылетел на дорогу, и пассажир, сидевший впереди. В больницу доставлены ребенок и взрослый с заднего сиденья легковой.
Очевидец, Ксения Бельская
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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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