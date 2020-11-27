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На Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей

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Из-за крупной аварии на шоссе образовалась серьезная пробка.

В районе поселка Шушары сегодня, 6 ноября, произошла массовая авария. На Московском шоссе столкнулись минимум 10 машин. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Из-за крупной аварии на шоссе образовалась серьезная пробка. Ситуация на дороге ухудшается, в городе идет снег и дождь. 

Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется. В Сети пользователи жалуются на дорожников, которые не подготовили дорогу к зиме. Однако большинство водителей осудили автомобилистов, которые не перешли на зимнюю резину.

Ранее на Piter.tv: на Шоссейной автобус влетел в отбойник.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: массовая авария, московское шоссе, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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