  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Шоссейной автобус влетел в отбойник
Сегодня, 9:28
93
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Шоссейной автобус влетел в отбойник

0 0

Пассажиры живы, водитель пострадал.

В субботу,  5 ноября, в  Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса. На Шоссейной улице общественный транспорт влетел в отбойник. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". 

Как рассказали свидетели случившегося, автобус ехал в город. Во время аварии никто не пострадал из пассажиров. Водитель жив, он получил травмы.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге арестовали начальника Северо-Западного управления снабжения МВД Сергея Лисового.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария с автобусом, автобус, пассажиры, шоссейная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии