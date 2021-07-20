На Шоссейной автобус влетел в отбойник

Пассажиры живы, водитель пострадал.

В субботу, 5 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса. На Шоссейной улице общественный транспорт влетел в отбойник. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Как рассказали свидетели случившегося, автобус ехал в город. Во время аварии никто не пострадал из пассажиров. Водитель жив, он получил травмы.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург