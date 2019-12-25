В Петербурге арестовали начальника Северо-Западного управления снабжения МВД Сергея Лисового

Еще три коллеги полковника стали фигурантами уголовного дела.

В Октябрьском районном суде Петербурга арестовали полковника внутренней службы полиции Сергея Лисового. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

По версии следователей, Сергей Лисовой вместе с коллегой Сергеем Елисеевым нарушили правила при составлении закупочной документации. Подозреваемые продали 31 автомобиль, которые числились на балансе ведомства, за 1,6 млн рублей, хотя их стоимость составляла 10 млн. Суд оценил ущерб в 8,5 млн рублей.

Сергей Лисовой будет находиться под арестом до 1 января 2023 года. Еще двух коллег полковника отправили в СИЗО.

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Фото: Piter.tv