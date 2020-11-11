Петербурженку, погибшую при теракте на Керченском мосту, похоронят 6 ноября

Во время ЧП погибли четыре человека, включая супружескую пару из Северной столицы.

В воскресенье, 6 ноября, похоронят петербурженку Зою Софронову, погибшую из-за подрыва Крымского моста. Подруга девушки рассказала "Невским Новостям", что церемония пройдет на Северном кладбище.

Муж Зои Софроновой погиб вместе с ней во время теракта. Дату и место его похорон пока не назвали.

Напомним, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Во время ЧП погибли четыре человека, включая супружескую пару из Северной столицы. Известно, что влюбленные работали гидами и ехали в Крым на съемки фильма.

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Фото: Вконтакте / Эдуард Чучакин