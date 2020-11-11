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Петербурженку, погибшую при теракте на Керченском мосту, похоронят 6 ноября
Сегодня, 16:45
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Петербурженку, погибшую при теракте на Керченском мосту, похоронят 6 ноября

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Во время ЧП погибли четыре человека, включая супружескую пару из Северной столицы.

В воскресенье, 6 ноября, похоронят петербурженку Зою Софронову, погибшую из-за подрыва Крымского моста. Подруга девушки рассказала "Невским Новостям", что церемония пройдет на Северном кладбище.

Муж Зои Софроновой погиб вместе с ней во время теракта. Дату и место его похорон пока не назвали.

Напомним, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Во время ЧП погибли четыре человека, включая супружескую пару из Северной столицы. Известно, что влюбленные работали гидами и ехали в Крым на съемки фильма.

Ранее на Piter.tv: после трагедии в Костроме возбудили уголовное дело.

Фото: Вконтакте / Эдуард Чучакин 

Теги: крымский мост, погибли петербуржцы, похороны, северное кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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