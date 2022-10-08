НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом журналистам рассказали представители Национального антитеррористического комитета РФ. Инцидент зафиксирован в 06:07 утра 8 сентября на автомобильной части переправы через Керченский пролив, со стороны Таманского полуострова. Специалисты объяснили, что после этого транспортное средство воспламенилось, что привело впоследствии в частичному обрушению двух пролетов моста. Однако арка над сухоутной частью не повреждена.

Ранее местные чиновники объявили о том, что никто не пострадал в ходе подрыва на мосту. Глава регионального парламента Владимир Константинов уточнил, что переправа получила не тяжелые повреждения, поэтому последствия ЧП рабочие скоро устранят. На текущий момент движение как автомобилей, так и железнодорожного транспорта временно приостановлено. Судоходство ведется по прежнему графику. Для автовладельцев открыты две временные стоянки, расположенные в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Российский президент Владимир Путин поручил экспертам создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и ликвидации ее последствий. В группу войдут губернаторы Крыма и Краснодарского края, силовики и правоохранители.

Из-за аварии на Крымском мосту поезда из Петербурга задерживаются.

Фото и видео: соцсети