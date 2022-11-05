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После трагедии в Костроме возбудили уголовное дело

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Стражи порядка разыскивают злоумышленника, который запустил ракетницу. 

В Костроме возбудили уголовное дело после гибели людей во время пожара в кафе "Полигон". Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

Правоохранители рассматривают ситуацию по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. Напомним, сегодня ночью , 5 ноября, горел клуб из-за взрыва петарды. В результате возгорания умерли 13 человек. Их тела сейчас лежат возле заведения. 

Стражи порядка разыскивают злоумышленника, который запустил ракетницу. 

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто спас посетителей кафе "Полигон" во время пожара в Костроме.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: возбудили уголовное дело, кафе полигон, кострома, погибли люди, сгорело кафе
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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