После трагедии в Костроме возбудили уголовное дело

Стражи порядка разыскивают злоумышленника, который запустил ракетницу.

В Костроме возбудили уголовное дело после гибели людей во время пожара в кафе "Полигон". Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Правоохранители рассматривают ситуацию по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. Напомним, сегодня ночью , 5 ноября, горел клуб из-за взрыва петарды. В результате возгорания умерли 13 человек. Их тела сейчас лежат возле заведения.

Стражи порядка разыскивают злоумышленника, который запустил ракетницу.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто спас посетителей кафе "Полигон" во время пожара в Костроме.

Видео: Телеграм / Shot