Xinhua: в Тибете при землетрясении погибли 16 человек

Пострадавшими считаются еще 32 человека.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате землетрясения с магнитудой 7,0 балла в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства Xinhua. По данным СМИ, еще 32 человека получили ранения. Авторы публикации уточнили, что как минимум 11 пострадавших в текущий момент находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается о разрушении свыше 300 домов. Продолжается оценка материального и прочего ущерба. Местные власти проводят работы по ликвидации последствий землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,9 ощущалось на Камчатке силой до пяти баллов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Scope Report, Xinhua