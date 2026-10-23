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Xinhua: в Тибете при землетрясении погибли 16 человек

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Пострадавшими считаются еще 32 человека.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате землетрясения с магнитудой 7,0 балла в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства Xinhua. По данным СМИ, еще 32 человека получили ранения. Авторы публикации уточнили, что как минимум 11 пострадавших в текущий момент находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается о разрушении свыше 300 домов. Продолжается оценка материального и прочего ущерба. Местные власти проводят работы по ликвидации последствий землетрясения. 

Землетрясение магнитудой 6,9 ощущалось на Камчатке силой до пяти баллов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Scope Report, Xinhua

Теги: землетрясение, китай, погибли люди, тибет
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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