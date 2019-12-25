Землетрясение магнитудой 6,9 ощущалось на Камчатке силой до пяти баллов

Звонки в ЕДДС от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

На территории Камчатского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5. Оно ощущалось в Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе с мощностью до пяти баллов.Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ГУ МЧС России по российскому региону через аккаунт в национальном мессенджере "Макс".

В отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных округов подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. пресс-служба ГУ МЧС по Камчатке

Согласно сведениям от Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился на суше. Он располагался в Елизовском муниципальном округе, в 138 километрах в юго-восточном направлении от села Усть-Большерецк.Очаг залегал на глубине 128 километров.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 километре от Сочи.

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