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Землетрясение магнитудой 6,9 ощущалось на Камчатке силой до пяти баллов
Сегодня, 9:54
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Землетрясение магнитудой 6,9 ощущалось на Камчатке силой до пяти баллов

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Звонки в ЕДДС от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

На территории Камчатского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5. Оно ощущалось в Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе с мощностью до пяти баллов.Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ГУ МЧС России по российскому региону через аккаунт в национальном мессенджере "Макс".

В отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных округов подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. 

пресс-служба ГУ МЧС по Камчатке

Согласно сведениям от Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился на суше. Он располагался в Елизовском муниципальном округе, в 138 километрах в юго-восточном направлении от села Усть-Большерецк.Очаг залегал на глубине 128 километров. 

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 километре от Сочи.

Фото: pxhere.com

Теги: гу мчс, камчатка
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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