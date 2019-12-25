Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 километре от Сочи

Обстановка в городе остается спокойной и стабильной.

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в российской части Кавказского региона. Соответствующие данные огласили представители пресс-службы Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. По данным специалистов, эпицентр стихийного явления находился в 21 километре к юго-западному направлению от города Сочи Краснодарского края. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В оперативных службах по региону сообщили журналистам о том, что ситуация на участке остается стабильной. В настоящее время все городские системы продолжают работать без каких-либо ограничений.

Заведующий сейсмологической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин ранее упоминал СМИ, что землетрясения происходят из-за движения литосферных плит, которые смещаются относительно друг друга. При этом процесса происходит высвобождение накопившейся энергии. Эксперт добавил, что регулярные подземные толчки небольшой силы могут свидетельствовать об ослаблении напряжения в земной коре. Сейсмическая активность в районе Черноморского побережья на Кавказе относится к природным процессам, характерным для данного региона.

В Венесуэле объявили режим ЧП после землетрясения.

Фото: Вконтакте / МЧС Краснодарского края