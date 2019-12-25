Четверо взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА в Сочи

Также дроны повредили три частных дома, фрагменты БПЛА упали в районе тоннеля.

Пять человек, в том числе ребёнок, получили травмы в Сочи из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Одного взрослого госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте, Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

По предварительным данным, фрагменты БПЛА повредили три частных дома. Кроме того, обломки рухнули в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. В настоящее время на местах продолжают работать оперативные службы.

Согласно сводке Минобороны, в течение минувшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей. Атаки ВСУ зафиксировали в Республике Крым, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье дрон ВСУ попал в магазин "Магнит", также повреждения получила поликлиника.

Фото: Piter.TV