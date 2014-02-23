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В Подмосковье дрон ВСУ попал в магазин "Магнит", повреждена поликлиника
Сегодня, 9:11
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В Подмосковье дрон ВСУ попал в магазин "Магнит", повреждена поликлиника

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В результате обстрела в отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по магазину "Магнит" в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждения получила расположенная неподалеку больница, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В поликлинике выбило 46 окон и во взрослом отделении пострадали два кабинета.  Как отметил глава региона. детское отделение не повреждено.

После вражеского обстрела поликлинику не закрыли, врачи продолжают принимать пациентов в штатном режиме.  Сейчас специалисты убирают помещения, фиксируют ущерб и готовятся к замене поврежденного остекления. Воробьев подчеркнул, что все поврежденные окна в медицинском учреждении будут заменены в кратчайшие сроки.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на детский центр в Краснодаре погибли четыре ребенка.

Фото: MAX/ Губернатор Андрей Воробьев

Теги: атака всу на подмосковье, губернатор андрей воробьев, удар по павловскому посаду
Категории: Новости России, Терроризм, Происшествия, Лента новостей,

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