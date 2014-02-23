В Подмосковье дрон ВСУ попал в магазин "Магнит", повреждена поликлиника

В результате обстрела в отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по магазину "Магнит" в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждения получила расположенная неподалеку больница, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В поликлинике выбило 46 окон и во взрослом отделении пострадали два кабинета. Как отметил глава региона. детское отделение не повреждено.

После вражеского обстрела поликлинику не закрыли, врачи продолжают принимать пациентов в штатном режиме. Сейчас специалисты убирают помещения, фиксируют ущерб и готовятся к замене поврежденного остекления. Воробьев подчеркнул, что все поврежденные окна в медицинском учреждении будут заменены в кратчайшие сроки.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на детский центр в Краснодаре погибли четыре ребенка.

Фото: MAX/ Губернатор Андрей Воробьев