В Краснодаре нашли тело еще одного погибшего при атаке ВСУ ребенка

В ночь на 24 августа город подвергся массированной атаке украинских дронов.

Число детей, погибших в результате атаки украинских беспилотников на Краснодар в ночь на 24 августа, достигло четырех. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Градоначальник отметил, что спасатели обнаружили тело четвертого ребенка при разборе завалов в частном детском центре. В настоящее время в больницах остаются пять пострадавших дети и взрослые, которые в момент обстрела ВСУ находились в здании. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 24 августа ВСУ нанесли массированный удар по территории Краснодарского края. После гибели детей в частном детском центре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Также в результате атаки ранения получили две женщины.

Ранее офис генсека Антониу Гутерриша призвал прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Краснодар.

Видео: MAX/Оперативный штаб Краснодарского края