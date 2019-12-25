Угроза БЭК в Сочи заставила остановить выступление Татьяны Булановой

Концерт Булановой в Сочи прервали из-за атаки безэкипажных катеров.

В Сочи прервали концерт Татьяны Булановой. Причиной стала атака безэкипажных катеров в районе Морпорта. Выступление проходило в ДК "Фестивальный". Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях.

Мэр курорта Андрей Прошунин объявил об угрозе БЭК в 20:57. Организаторы сразу остановили концерт, чтобы не подвергать риску посетителей.

Зрителей попросили сохранять спокойствие и организованно пройти в укрытие.

Ранее мы сообщили о том, что Ольга Бузова представила в Петербурге свой дебютный фильм "Равиоли Оли".

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова