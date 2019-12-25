"Динамо-СПб" обыграло "Сочи" в Кубке России двумя голами из-за штрафной

"Сочи" вылетает из Кубка России.

Петербургское "Динамо" провело матч четвёртого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против "Сочи". Встреча состоялась на стадионе "Кировец" и завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

Представитель Первой лиги начал игру активнее и больше владел мячом, однако счёт открыли хозяева. На 34-й минуте защитник "Динамо" Максим Полковников ударил примерно с 30 метров и отправил мяч в ворота сочинцев.

После перерыва петербуржцы забили ещё один гол. На 58-й минуте Александр Масалов исполнил штрафной практически от центральной линии. Заметив, что голкипер "Сочи" вышел далеко из ворот, он мощным ударом перебросил вратаря. Два дальних удара принесли "Динамо-СПб" победу и путёвку в следующий раунд Пути регионов Кубка России.

Уже в субботу, 12 сентября, бело-голубые вернутся к матчам первенства. В 23-м туре LEON-Второй лиги Б петербуржцы примут московское "Чертаново". Игра пройдёт на стадионе "Кировец" и начнётся в 18:00.

Ранее мы сообщили о том, что хоккейный матч между московским и минским "Динамо" перенесен в Петербург.

Фото: Динамо-Спб