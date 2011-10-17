В Венесуэле объявили режим ЧП после землетрясения

В АТОР уведомили, что сообщений о том, что пострадали граждане России, не было.

Наиональные власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения на территории южноамериканской страны после землетрясения. Соответствующими данными поделились западные журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на слова уполномоченного президента республики Делси Родригес. Иностранная чиновница также публично объявила гражданам о закрытии международного аэропорта в Каракасе "Майкетия" из-за имеющихся повреждений на объекте.

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле в среду, 24 июня. Специалисты из американской Геологической службы Ш(USGS) повысили оценку магнитуды подземных толчков до 7,5 балла вместо изначально сообщавшейся 7,1. Эксперты из USGS сообщили аудитории о том, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии ударов с магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга в штате Яракуй. По оценке профильной службы, вероятно высокое число жертв, пострадавших и разрушений.

Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 до 100 тысяч.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости