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Мадуро обратился к венесуэльцам с помощью цитаты из Библии
Сегодня, 9:22
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Мадуро обратился к венесуэльцам с помощью цитаты из Библии

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В Венесуэле молятся за погибших и пропавших бе вести после землетрясения.

Бывший президент Венесуэлы в обращении к гражданам латиноамериканской страны, пострадавшим от двух землетрясений. Сам политический лидер из Каракаса находится в заключении на территории США. Он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея. Запись размещена в социальных сетях.Глава государства добавил, что вместе с супругой Силией Флорес возносят молитвы за тех, кто погиб из-за разрушительных последствий стихийного бедствия, а также надеются на спасение тех, кто пропал без вести и тех, кто каждую минуту продолжа.т бороться за жизнь.

Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?" Царь им ответит: "Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне...

пост Николаса Мадуро, экс-президента Венесуэлы

Мадуро записал видео из тюрьмы в США.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Nicolás Maduro

Теги: библия, венесуэла, латинская америка, николас мадуро
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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