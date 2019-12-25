Мадуро обратился к венесуэльцам с помощью цитаты из Библии

В Венесуэле молятся за погибших и пропавших бе вести после землетрясения.

Бывший президент Венесуэлы в обращении к гражданам латиноамериканской страны, пострадавшим от двух землетрясений. Сам политический лидер из Каракаса находится в заключении на территории США. Он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея. Запись размещена в социальных сетях.Глава государства добавил, что вместе с супругой Силией Флорес возносят молитвы за тех, кто погиб из-за разрушительных последствий стихийного бедствия, а также надеются на спасение тех, кто пропал без вести и тех, кто каждую минуту продолжа.т бороться за жизнь.

Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?" Царь им ответит: "Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне... пост Николаса Мадуро, экс-президента Венесуэлы

Мадуро записал видео из тюрьмы в США.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Nicolás Maduro