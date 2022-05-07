Хорхе Родригес сообщил о росте количества жертв, пострадавших в трагедии в июне.

Количество погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле от 24 июня 2026 года возросло до 4490 человек. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Ранее политический деятель из Латинской Америки упоминал о том, что в результате землетрясений погибли 4333 человека.

Число погибших - 4490. сообщение из опубликованной сводке по жертвам трагедии

Согласно данным от местных властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 объектов полностью обрушены. Чиновниками зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия в стране задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, а также свыше 30 тысяч добровольцев и 2422 иностранных спасателя.

Мадуро обратился к венесуэльцам с помощью цитаты из Библии.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jorge Rodríguez