Захарова: РФ прорабатывает оказание помощи Венесуэле после землетрясения

Дипломаты рассказали о поддержке Каракаса после трагедии.

В настоящее время Москва прорабатывает возможность оказать гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения. Такой комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 25 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что сведений о том, что погиб или пострадал кто-то из наших соотечественников, у посольства нет.

В этот непростой час Россия выражает солидарность с правительством и братским народом Венесуэлы. Направляем искренние слова соболезнования, моральной поддержки всем потерявшим родных и близких в результате удара стихии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек. Такие статистические данные предоставила СМИ уполномоченный президент южноамериканской страны Дельси Родригес.Чиновница уточнила, что пострадавшими считаются еще 971 человек. Российский президент Владимир Путин ранее направил властям страны соболезнования из-за произошедшего стихийного бедствия. Лидер Кремля передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления всем раненым. Дельси Родригес поблагодарила коллегу за обращение и отметила, что реакция Москвы на случившееся подтверждает стратегический характер отношений между двумя государствами.

Захарова объяснила, почему в Politico отказались публиковать статью Лаврова.

Фото и видео: МИД России